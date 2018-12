Massimo Lopez e Tullio Solenghi al Pirandello: binomio perfetto per uno show esilarante

I due artisti di nuovo insieme non hanno mancato di ricordare l’amica Anna Marchesini

Sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018 sono andati in scena Massimo Lopez e Tullio Solenghi al teatro Pirandello di Agrigento con il loro brioso show. Massimo e Tullio tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno show di cui sono interpreti e autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrelata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. In due ore di spettacolo, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”. Non potevano mancare i loro cavalli di battaglia: i luoghi comuni funerari intorno alle bare, l’incontro esilarante tra Papa Bergoglio e Ratzinger, quest’ultimo intento a cucinare un piatto di strozzapreti per Francesco. Il tutto finisce in un’improvvisazione musicale in cui diventano Simon & Garfunkel. E il pubblico entra letteralmente in delirio.In entrambi gli spettacoli il teatro è stato full. Il prossimo appuntamento sarà il 22 e il 23 dicembre con “La governante” in cui vedremo recitare Ornella Muti ed Enrico Guarneri.

Foto & Testo

Calogero Longo