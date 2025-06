Alla 3ª tappa del Campionato Italiano Moto d’Acqua 2025 – Gran Premio di Puglia, svoltosi dal 13 al 15 giugno, i piloti del team Massaro Racing hanno portato in alto i colori EgoGreen conquistando 1° e 2° posto assoluto. “Orgogliosi – si legge in una nota – di aver sponsorizzato un evento che unisce sport, passione e tanta adrenalina. Le nostre energie non si fermano mai e corrono veloci, come le onde!”

