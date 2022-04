Mascherine e Green pass: cosa cambia dal primo maggio

Quella del 2022 è stata la Pasqua della ripartenza. Aprile è il mese della prova generale ma dal primo maggio non sarà più necessario, praticamente ovunque, mostrare il Green Pass, né quello base né quello rafforzarto. Con poche eccezioni. L’obbligo di Super Pass (vaccinazione completa o guarigione recente) resterà in vigore per tutto il personale, medico, paramedico e amministrativo negli ospedali, nelle strutture mediche e cliniche private e nelle Rsa. Cadono le ultime restrizioni sui viaggi: dopo il trasporto locale, anche su aerei, navi, treni e pullman a lunga percorrenza non sarà più chiesto il certificato verde, neanche quello base. Libero accesso anche a teatri, cinema, concerti, all’aperto e al chiuso. Stop a ogni tipo di Green pass anche in discoteca. Hotel, mostre e fiere: chiunque potrà entrare senza green pass. Così anche per palestre, spa, piscine al chiuso, sale convegni e congressi. Niente limiti per bar e ristoranti al chiuso, per matrimoni, battesimi e le altre feste religiose. Non servirà più la certificazione per l’accesso ai corsi universitari in presenza e per i concorsi. La certificazione verde, base o rafforzata, non sarà più richiesta neanche sui luoghi di lavoro, pubblici o privati. Fino al 30 aprile, invece, sarà necessario esibire almeno un tampone per chi non è vaccinato o guarito dal Covid da meno di sei mesi. Resta però l’obbligo vaccinale fino al 15 giugno per tutti gli over 50 e per i lavoratori dei comparti scuola (che non potranno essere impiegati in classe a contatto con gli studenti), sicurezza e difesa. In tutti i luoghi al chiuso fino al 30 aprile è necessario indossare la mascherina chirurgica. In discoteca la mascherina può essere tolta al momento del ballo. Nei bar e ristoranti deve essere indossata quando non si è al tavolo. E’, invece, obbligatorio indossare la Ffp2: aerei, navi e traghetti, treni, pullman turistici oppure per il collegamento tra regioni ma anche autobus, metropolitane, tram, scuolabus. E poi funivie, cabinovie e seggiovie con cupola paravento e in cinema, teatri, sale da concerto, competizioni sportive all’interno dei palazzetti dello sport.