Mary Poppins fa tappa al Pirandello: successo per l’Arabesque

La “super tata” Mary Poppins protagonista del saggio spettacolo della scuola “Studio Danza e True Pilates Arabesque” di Agrigento diretta dall’insegnante Denise Grillo.

Applausi e consensi da parte del numeroso pubblico recatosi al Teatro Pirandello per l’occasione. La serata ha preso il via in un clima di profonda emozione con un lungo applauso per Giovanni Scichilone, suocero della direttrice della scuola, scomparso lo scorso anno.

Sul palco diversi stili della danza, dalla classica alla moderna, passando per il contemporaneo, l’hip hop, la break dance e la danza aerea coi cerchi. I numerosi allievi hanno dato dimostrazione di crescita artistica confrontandosi con un vero e proprio musical caratterizzato da canto, recitazione e danza.

Come contorno, quest’anno, oltre alle particolari scenografie ideate e messe su’ come sempre dalla Grillo collaborata dal marito, anche delle proiezioni a tema. Tutti col naso all’insù e tanto stupore, poi, nel vedere Mary Poppins scendere dall’alto con delle funi con una bravissima allieva che si è calata proprio nei panni della Tata.

Il secondo tempo si è aperto con un passo a due realizzato con professionalità dall’assistente ai corsi Luana Tulumello e da Andrea Zambuto che attraverso la coreografia basata su un brano che parla di un centralino utile a chi è nello sconforto, hanno voluto lanciare il preciso messaggio che ci si può salvare grazie ad un giusto aiuto.

Tutti bravissimi i giovani ballerini, dal più piccolo al più grande. Ballerini che hanno partecipato a stage e varie manifestazioni. In ultimo a Palermo hanno partecipato ad una selezione per un contest a Roma di break dance. Poi da non dimenticare lo stage di jazz con la Zaffino e l’hip hop con Paco nel corso del quale alcuni allievi sono stati destinatari di borse di studio. A proposito di break dance, all’interno della scuola si registra la collaborazione col maestro Francesco Schirru.

L’Arabesque è stata fondata più di dieci anni fa da Denise Grillo che oltre ad essere insegnante di danza e anche istruttrice di pilates con un curriculum artistico ricco nonostante la giovane età. Ha preso parte, inoltre, a numerosi stage con personaggi di spicco della danza e a spettacoli. Ha studiato a Parigi e ha frequentato importanti corsi formativi tra cui quello sulla danza aerea che ha portato come novità ad Agrigento nel 2012.

Lo spettacolo, presentato da Giusy Schillaci, si è concluso con tutti i protagonisti sul palco e chi ha collaborato non solo dietro le quinte ma anche nel corso dell’intero anno accademico. Insomma come una famiglia unita, definita infatti così proprio da Denise Grillo.