Martina Russo, giovanissima e talentuosa atleta di soli 15 anni, di Agrigento, mercoledì 30 settembre ha realizzato un sogno che accomuna i più grandi nuotatori del mondo: completare la leggendaria traversata a nuoto dello Stretto di Messina. Come sa bene chiunque pratichi questa disciplina, quel braccio di mare è noto in tutto il mondo per le sue insidie. Sfidarlo e vincere la scommessa contro la natura richiede non solo un’eccellente preparazione atletica, ma anche una grandissima forza mentale.

Martina non si è lasciata intimorire e ha firmato una vera e propria impresa, completando il percorso con un tempo straordinario e di assoluto rilievo: 39 minuti e 55 secondi. Il crono eccezionale è stato ufficializzato e certificato direttamente a bordo dalla presenza dei giudici della Federazione Italiana Cronometristi. Dietro a un successo da copertina di questa portata si nasconde un enorme e silenzioso lavoro quotidiano.

A guidare la portacolori della SdB Nuoto Csen Academy Agrigento in questo percorso netto sono stati i suoi tre allenatori: Calogero Vetro, Monica Sabia e Giovanni Interlici, apparsi visibilmente emozionati e orgogliosi per il traguardo storico tagliato dalla loro atleta.

Nonostante la giovane età, la quindicenne agrigentina non è affatto nuova a palcoscenici importanti. Nel 2025 si è laureata campionessa regionale nel campionato di eccellenza propaganda della Federazione Italiana Nuoto (FIN), trionfando sia nei 50 metri stile libero (categoria Juniores) sia nei 50 metri rana. Nel 2026 ha confermato il suo straordinario stato di forma, compiendo il salto di qualità: ha conquistato il secondo posto nel campionato regionale eccellenza propaganda FIN nei 50 metri, misurandosi questa volta nella prestigiosa categoria Seniores.

La conquista dello Stretto rappresenta un ulteriore, luminosissimo tassello di una carriera sportiva che è appena all’inizio, ma che promette già grandi cose.

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