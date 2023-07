Sangue e mistero a Fontanelle: Autopsie svelano dettagli. VIDEO

Sono state fissate per domani mattina, sabato 8 luglio, le autopsie sui corpi di Daniele Gallo Cassarino, 47 anni e della moglie Ilenia Bonanno, 45 anni. I cadaveri sono stati rinvenuti, ieri mattina, nella loro abitazione al primo piano di una palazzina di via Alessio Di Giovanni a Fontanelle, da uno dei figli della coppia.

La donna, diversamente da come inizialmente trapelato, non sarebbe stata accoltellata ma forse strangolata. L’uomo, invece, dopo averla uccisa, si è impiccato alla porta della camera da letto, stanza in cui si trovava anche la moglie. A spazzare ogni dubbio su cause del decesso e su dinamica dei fatti sarà chiaramente l’esame autoptico che sarà eseguito dal medico legale Alberto Alongi.

I poliziotti della Squadra Mobile di Agrigento, guidati dal vice questore aggiunto Giovanni Minardi stanno conducendo le indagini, con il coordinamento del procuratore capo facente funzioni Salvatore Vella e del sostituto procuratore Cecilia Baravelli.