Sicilia, 20 novembre 2025 – Il sorriso di Marisa Leo continua a far rumore. La Marisa Leo Aps, nata dopo la tragica scomparsa della giovane professionista di Salemi – figura di spicco nel mondo del vino e dell’attivismo sociale – porta avanti la missione che lei stessa aveva incarnato: costruire una Cultura del Rispetto, con consapevolezza, prevenzione e dialogo.

Dal 23 al 28 novembre, l’associazione sarà protagonista di un intenso percorso “on the road” che toccherà Palermo, Caltanissetta, Sciacca e Sambuca di Sicilia, tra talk, degustazioni di vino, musica, teatro e aste di beneficenza. Una vera e propria rivoluzione gentile, che punta a coinvolgere non solo le donne, ma anche gli uomini, chiamati a riconoscere il proprio ruolo attivo nella prevenzione della violenza di genere.

Tra le iniziative più simboliche, l’installazione di una panchina “bicolore” – rossa e gialla – all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni “Malaspina” di Palermo, realizzata dai giovani detenuti insieme agli studenti del liceo linguistico Ninni Cassarà. Giallo come la luce, il colore scelto dall’associazione per indicare rinascita.

Una memoria che cammina: il ricordo vivo di Marisa

Marisa Leo, Donna del Vino Sicilia, è stata uccisa il 6 settembre 2023 dall’ex compagno, che non accettava la fine della relazione. Nella sua breve vita si è battuta per scardinare le radici profonde della discriminazione e della violenza. Adesso è la madre, Antonina Cammarata, presidente dell’associazione, a custodirne il messaggio:

«Mi riempie di gioia vedere come la memoria di Marisa continui a vivere non solo in chi l’ha conosciuta, ma in chi oggi scopre la sua forza e ne trae ispirazione. La cultura del rispetto è l’unica risposta concreta alla violenza. E per questo le nostre panchine non saranno più rosse, ma gialle: simbolo di luce e rinascita», afferma.

Il programma degli eventi

Domenica 23 novembre – Palermo, Palazzo Bonocore (17:00–23:30)

Si apre con “Il vino è DONNA”, evento voluto da Gabriele Di Paola e organizzato da CoopCulture, Palazzo Bonocore, Disco Tonica e Wine Sicily, in collaborazione con Le Donne del Vino e la Marisa Leo Aps.

Degustazioni, riflessioni e musica per sostenere i progetti dell’associazione, tra cui gli aiuti ai bambini orfani di femminicidio.

Alle 17:30 il talk “Costruire il rispetto. Insieme”, con testimonianze e percorsi di consapevolezza rivolti anche agli uomini.

Martedì 25 novembre – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

Palermo (10:00–13:00) – Istituto penale per minorenni “Malaspina”

Incontro “Educare al rispetto per fermare la violenza sulle donne”, organizzato da Legacoop Sicilia, con laboratori educativi e l’installazione della panchina bicolore con la frase di Marisa:

«La mia essenza non è merce di scambio».

Sciacca – Circolo di Cultura (18:00)

Asta di beneficenza “Ogni gesto conta”, organizzata da PensaTi.

L’obiettivo: sostenere l’associazione e trasformare la solidarietà quotidiana in azioni concrete.

Caltanissetta – Teatro Regina Margherita (21:00)

Spettacolo “Io sono Mia”, a cura di Palco OpenHub, sul viaggio di una donna che trova il coraggio di spezzare il ciclo della violenza.

Venerdì 28 novembre – Sambuca di Sicilia, Teatro L’Idea (20:30)

“Il vento si solleva”, spettacolo di danza e teatro del collettivo K-osmosi, tratto da Capelli di Claudio Leoni.

Evento organizzato dal Kiwanis Divisione 4 Sicilia Sud Ovest, con la partecipazione delle Donne del Vino Sicilia.

A sottolineare lo spirito della settimana, le parole di Samantha Di Laura, vice presidente dell’associazione e “fata madrina” scelta da Marisa:

«Marisa voleva che ogni donna diventasse luce per altre persone. Il giallo è il suo colore, la sua energia. Questa settimana è un invito a trasformare la memoria in forza, e il rispetto nell’unica vera alternativa alla violenza».

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp