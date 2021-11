Mario Turturici è il coordinatore di Forza Italia a Sciacca

Il dottor Mario Turturici, commercialista, già sindaco della città delle Terme, per quattro mandati consigliere comunale, e presidente della Commissione centrale per i revisori contabili di Roma, è stato nominato nuovo coordinatore cittadino di Forza Italia a Sciacca.

“L’amico Mario Turturici, da sempre in Forza Italia, in stretto rapporto con l’onorevole Gianfranco Miccichè – affermano il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, il commissario provinciale di Forza Italia di Agrigento, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore regionale agli Enti Locali, Marco Zambuto – rappresenta una guida solida ed efficace per il partito nella seconda città per importanza della provincia di Agrigento. Turturici, forte della propria esperienza amministrativa, maturata in tanti anni di impegno al Comune di Sciacca, sarà sicuramente capace nel coinvolgere e motivare tanti concittadini che nutrono fiducia e condivisione nell’azione politica e nei progetti amministrativi di Forza Italia. Gli rivolgiamo un augurio di buon e proficuo lavoro”.