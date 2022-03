Mario Fontana punta a valorizzare “Terre di Fauma”

Un percorso turistico ed enogastronomici per valorizzare le terre di Fauma. Il Consigliere Comunale Mario Fontana in qualità di Vicepresidente della quinta Commissione consiliare al Comune di Agrigento, turismo e spettacolo, si è reso promotore del progetto “terre di fauma”. Fontana afferma – “il territorio denominato terre di fauma deve avere l’attenzione che merita considerato l’elevata concentrazione aziendale della zona e l’enorme potenziale dal punto di vista turistico ed enogastronomico. L’idea è quella di creare un percorso turistico – enogastronomico che punti alla valorizzazione della bellezza straordinaria di quel territorio nonchè alla promozione di tutti i prodotti locali considerati da sempre di elevatissimo pregio.” Conclude Fontana “Ringrazio fortemente i colleghi della V° Commissione (Cantone, Piparo e Sollano), i quali hanno accolto positivamente la mia idea progettuale e che sin da subito si sono attivati affinché tale idea possa concretizzarsi nel minor tempo possibile. Ringrazio infine il comitato “terre di Fauma” presieduto dall’Avv. Gabriele Morreale Agnello e rappresentato oggi in Commissione di Carla Sala e Luigi Vecchio i quali si sono mostrati propositivi ed entusiasti”.