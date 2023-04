Mario Ciulla protagonista al Mandarino Tardivo Ciaculli Expo

Il cooking show dello chef Mario Ciulla, patron del Ristorante Granofino ad Agrigento, si è confermato tra gli eventi più attesi della prima edizione del Tardivo Ciaculli Expo, che si è tenuto al Baglio Culluzia di Palermo. Ciulla, durante la sua dimostrazione ha esaltato nel suo piatto il mandarino tardivo di Ciaculli, prodotto a cui è dedicata la manifestazione. Ha sorpreso tutti sfilettando carpaccio di branzino, poi macerato al mandarino tardivo di Ciaculli, con salmoriglio alle erbette che ha poi utilizzato per il suo piatto guarnito con il mandarino tardivo. Trai relatori presenti: Giovanni Mistretta, Coordinatore dell’evento, EdyTamajo, Assessore Regionale alle Attività Produttive della Regione Siciliana, Gianluca Inzerillo, Consigliere Comunale della Città di Palermo, Tommaso Di Matteo, Amministratore Delegato CPW Italia, Giovanni D’Agati, Presidente del Consorzio Tardivo di Ciaculli, Michele Balistreri, Direttore Responsabile All Food Sicily, Giacomo Viscuso , VicePresidente II Circoscrizione di Palermo. Il MandarinoTardivo di Ciaculli. Inserito fra i presìdi “Arca del Gusto di Slow Food”, il termine tardivo sta ad indicare che la sua produzione avviene in ritardo, durante il mese di marzo, rispetto alla varietà tradizionale. Durante la manifestazione numerosi seminari, approfondimenti, tavole rotonde, esposizioni, masterclass e degustazioni sul MandarinoTardivo di Ciaculli con la presenza di autorevoli relatori del mondo dell’imprenditoria agroalimentare, della stampa specializzata e delle istituzioni .