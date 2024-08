A Ciminna, in provincia di Palermo, torna per l’estate, il Cuddiruni Festival, un evento che valorizza la gastronomia locale ciminnese.

Una focaccia dal sapore forte e deciso e dal profumo inconfondibile che grazie alla lunga tradizione che porta con sé, segna la storia di Ciminna: è il cuddiruni, prodotto tipico, frutto di un attento processo di panificazione che ancora oggi viene tramandato dalla comunità. Questo viene celebrato con il “Cuddiruni Festival”.

Giunta all’ottava edizione, la manifestazione dedicata a uno dei prodotti gastronomici simbolo del territorio si svolgerà Martedì 27 Agosto in Corso Umberto I a partire dalle ore 20.00, quando aprirà i battenti l’ expo gastronomico che sarà allestito per l’occasione con i diversi maestri panificatori specializzati proprio nella produzione del cuddiruni.

La manifestazione, promossa e organizzata dal Comune di Ciminna all’interno del “Ciminna Borgo in Festival”, si avvarrà della collaborazione dell’associazione Facitur, ideatrice dell’evento che dal 2015 lavora per la promozione del territorio e del prodotto tipico.

I visitatori potranno assaggiare la prelibata pietanza preparata dai maestri cuddirunari che sforneranno sul momento il prodotto tipico di Ciminna. Tra i momenti più importanti e da non perdere ci sarà il cooking show del pizzaiolo pluripremiato Mario Ciulla che con la sua pizzeria Granofino è stato insignito del riconoscimento Pizzerie Eccellenti dalla guida “50 Top Pizza” nonché vincitore del premio Migliore Pizzerie di Sicilia 2023 di All Food Sicily.

A concludere la serata l’esilarante spettacolo di cabaret di Sasà Salvaggio, comico e showman diventato ambasciatore della la Sicilia e dei siciliani che vivono all’estero.

Il cuddiruni è una focaccia un po’ più piccola della pizza. Ha un impasto morbido e gustoso, dal sapore forte e deciso con un profumo irresistibile, condita con salsa di pomodoro, acciughe, cipolle, formaggio pecorino e mollica.

“Un agosto all’insegna della musica, dello spettacolo, dell’enogastronomia e della cultura – dichiara il sindaco di Ciminna Vito Barone – in un ricchissimo cartellone che animerà l’estate a Ciminna. Tra gli eventi da non perdere il Cuddiruni Festival, giunto all’ottava edizione, il Premio Gattopardo, la Notte Bianca e il concerto di Edoardo Bennato. Un programma che vedrà esibirsi tantissimi musicisti, comici e artisti per far trascorre delle piacevoli serate d’estate a tutti coloro i quali vorranno venire a visitare Ciminna.”

“Tantissimi spettacoli, concerti, rassegne ed eventi enogastronomici – prosegue l’assessore al turismo sport e spettacolo Francesca Leone – in un cartellone di eventi estivi pensato per aprire le porte ai turisti che potranno degustare i nostri prodotti tipici, apprezzare le mostre che saranno esposte all’aperto, assistere ai concerti e agli spettacoli con Sasà Salvaggio ed Edoardo Bennato, tra i cantautori italiani più apprezzati nel panorama musicale nazionale, e i comici di maggior successo dell’isola.”