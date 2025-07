Successo premiato con il sold out per Mario Ciulla, con la speciale partecipazione di Giorgione

Agrigento – Il ristorante Granofino ha registrato il tutto esaurito per la presentazione della nuova proposta culinaria firmata Mario Ciulla, con la speciale partecipazione di Giorgio Barchiesi, in arte Giorgione. Un evento che ha conquistato il pubblico, premiato dal sold out e dall’entusiasmo di chi ha partecipato a questa esperienza gastronomica unica.

La proposta culinaria di Mario Ciulla, come sottolineato dallo stesso chef, punta fortemente sulla stagionalità dei prodotti e sul recupero dei sapori autentici del territorio, mantenendo sempre un occhio attento anche al portafoglio. Con soli 30 euro a persona (unica condizione che tutti al tavolo aderiscano alla proposta), gli ospiti hanno avuto la possibilità di gustare un buffet senza limiti, ricco di prelibatezze.

Il buffet offre una selezione esclusiva di prodotti d’eccellenza, dai salumi della King ai formaggi regionali, fino ai piatti che evocano la tradizione gastronomica della Sicilia. Tra le specialità più apprezzate, figurano trippa, lingua, caponata siciliana e la tipica pappa al pomodoro, un piatto che ha riscosso grande successo. I primi piatti includono pasta al ragù con carne che squaglia in bocca e pasta con sugo di faraona, preparati con ingredienti freschissimi e selezionati con cura.

Lo chef Mario Ciulla ha voluto fare particolare attenzione alla qualità dei prodotti: “Per il pollo, ad esempio, ci siamo affidati a allevamenti siciliani che garantiscono carni provenienti da animali allevati a terra, nel rispetto della loro alimentazione naturale,” ha dichiarato.

I secondi piatti spaziano da pollo ruspante con patate al forno a salsiccia, con carni pregiate come agnello e cinghiale, sempre nel rispetto della stagionalità dei prodotti. Infine, a concludere il pasto, una granita al mandarino accompagnata dalla brioche, preparata dallo chef Ciulla stesso.

Oltre ai piatti principali, la proposta include anche una pizza premiata per la sua qualità, che si aggiunge alla varietà dell’offerta, soddisfacendo anche i palati più esigenti.

Giorgione, da parte sua, ha enfatizzato la filosofia che sta dietro alla proposta: “Non ci sono compromessi con la nostra cucina. Arrivi e mangi quello che trovi, che segue la stagionalità del momento e i prodotti freschi che scegliamo quando andiamo a fare la spesa. La gente ormai si è disabituata a preparare certe pietanze, e spesso non ha il tempo di mettersi ore ai fornelli. Noi vogliamo riportare in tavola quei piatti che parlano della nostra terra e della nostra tradizione.”

Una proposta che non solo promuove i sapori autentici della Sicilia, ma lo fa con piatti di valore, mettendo da parte la ormai inflazionata cucina gourmet e proponendo una cucina genuina e accessibile. Un successo che ha riscosso l’entusiasmo di tutti i partecipanti, confermando ancora una volta l’impegno di Granofino nel portare in tavola piatti che raccontano una storia autentica.

