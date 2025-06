Una serata magica e piena di emozioni quella vissuta ieri sera alla Valle dei Templi, dove Mario Biondi ha portato il suo talento, la sua inconfondibile voce e una performance che ha saputo coinvolgere il pubblico dal primo all’ultimo minuto. L’artista è stato accompagnato dalla strepitosa orchestra sinfonica jazz del Conservatorio Arturo Toscanini di Ribera. Biondi è il testimonial della 31esima “Festa della musica” e l’evento di ieri sera rientra in un variegato programma di appuntamenti per Agrigento Capitale della cultura 2025.

La voce calda e profonda di Biondi alla Valle ha ipnotizzato i presenti in un viaggio tra sonorità jazz, soul e bossa nova. Dieci le canzoni proposte ai poco più 600 fortunati spettatori. Ogni brano è stato accolto da un caloroso applauso, e l’artista non ha mai deluso, alternando pezzi del suo repertorio più amato a brani tratti dalle sue ultime uscite discografiche. L’artista catanese, con la sua voce che ricorda tantissimo quella di Barry White, ha infiammato i presenti con i suoi successi e tutti hanno cantato “This is what you are”.

