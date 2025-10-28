Marianna Bello, esposto contro Protezione Civile e Comune di Favara: “negligenze e omissioni”

Favara – Il marito di Marianna Bello, la trentottenne travolta e uccisa dalla piena d’acqua il 1° ottobre scorso in piazza della Libertà, ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Agrigento. Nel documento, firmato dall’avvocato Salvatore Cusumano (foto), Renato Salamone chiede l’apertura di un’indagine per omicidio colposo a carico di funzionari della Protezione Civile regionale e di cinque dirigenti e amministratori del Comune di Favara.

Secondo quanto si legge nell’atto, l’evento mortale non sarebbe stato il risultato di una tragica fatalità, ma “il prevedibile esito di negligenze, omissioni e mancate manutenzioni da parte di più soggetti pubblici”.

L’esposto punta il dito innanzitutto contro la Protezione Civile regionale, che quel giorno avrebbe diramato una “allerta gialla” anziché rossa, “sottovalutando – si legge – la gravità del fenomeno atmosferico che si abbatté sull’Agrigentino”.

Una classificazione errata che, secondo il marito della vittima, “ha compromesso la possibilità di attuare misure preventive efficaci, come la chiusura delle scuole, e ha indotto la popolazione a non percepire il reale livello di pericolo”.

Nel documento vengono poi individuate responsabilità comunali per la gestione del convogliatore idraulico – il canalone di Piazza della Libertà, tristemente ribattezzato “il Conzu” – dove Marianna venne trascinata e inghiottita dall’acqua.

Secondo l’esposto, il canalone versava in condizioni di degrado, con griglie aperte e chiavistelli mancanti su due delle cinque bocche di accesso. “Oggi – si legge – tutte e cinque le griglie risultano chiuse e ancorate. Se lo fossero state anche il primo ottobre, Marianna sarebbe ancora viva”.

Tra i nomi indicati compaiono il sindaco di Favara Antonio Palumbo, l’ingegnere Salvatore Cocina, dirigente generale della Protezione Civile Sicilia, e i funzionari comunali Pietro Calì, Antonio Giancani e Giuseppe Milia, responsabili rispettivamente delle aree Lavori pubblici, Urbanistica ed Edilizia e Patrimonio.

Il marito della vittima, che si è riservato di costituirsi parte civile, chiede che la magistratura accerti “ogni responsabilità penale connessa all’errata gestione dell’allerta e alla mancata custodia delle opere idrauliche”.

Nel testo si legge una frase che riassume il senso della denuncia: “Non si può morire travolti dall’acqua nel cuore di una città, in una piazza che diventa un lago, in un sistema piegato all’incuria e all’indifferenza.” L’esposto, depositato il 27 ottobre 2025, arriva quasi un mese dopo la tragedia che ha sconvolto Favara e riapre il dibattito su prevenzione, manutenzione e sicurezza urbana nei momenti di emergenza idrogeologica.

