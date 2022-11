Marevivo promuove corsi di formazione per educatori ambientali

Marevivo scende in campo con un nuovo progetto di crescita che la vedrà presto impegnata in più località siciliane nell’organizzazione di percorsi formativi destinati a giovani che vogliono intraprendere la carriera di educatori ambientali da impiegare nelle tante iniziative di sensibilizzazione che l’associazione ambientalista realizza su tutto il territorio siciliano con una

fitta rete collaborativa di enti pubblici e privati costruita negli anni. La formula rimane sempre la stessa: creare la squadra, far emergere tra i partecipanti la passione e la voglia d’impegnarsi in prima persona per dare una mano all’ambiente, contribuendo ad

allargare la platea di persone che vuole cambiare rotta e dirigersi verso una rotta comune, verso la quale buon senso e rispetto la fanno da protagonisti. Dal titolo “Blu educational” che rinnova la grande attenzione di Marevivo verso il mare, alla fervida voglia di offrire ai giovani nuove opportunità d’inserimento professionale nell’ambito dell’educazione ambientale e della blue economy, il percorso è una buona occasione per acquisire competenze spendibili nei progetti e nelle campagne che Marevivo si appresta a svolgere in Sicilia a fianco delle scuole, degli enti di ricerca, delle università, delle aree marine protette e delle riserve naturali, di enti pubblici e aziende sensibili alla salvaguardia dell’ambiente.

I corsi sono interamente gratuiti e sono organizzati secondo un calendario che fissa l’iniziale avvio in tre località: a Sciacca il 16 dicembre 2022, per proseguire a Messina il 13 gennaio e a Palermo il 20 gennaio.

È possibile fare domanda di partecipazione on line, scaricando il bando dal sito www.marevivosicilia.it per conoscere i requisiti richiesti per essere selezionati e scaricare il modulo d’iscrizione da inviare compilato alla mail [email protected]

Il termine entro il quale inviare la domanda è fissato il giorno 10 dicembre 2022; è possibile

ottenere ulteriori informazioni telefonando al numero 334.7059354.

I corsi avranno una durata di 25 ore e tratteranno i contenuti inerenti alle metodologie e gli strumenti dell’educazione ambientale, la biologia marina, l’organizzazione di laboratori scientifici, di visite didattiche ed escursioni finalizzate alla conoscenza del territorio e degli interventi che possono migliorarne la sua difesa. I gruppi formati entreranno a far parte della squadra che Marevivo impiegherà nelle attività istituzionali che si appresta a svolgere in tutta la Sicilia, acquisendo una più ampia operatività, forte della collaborazione di giovani preparati e con particolari attitudini nel campo delle scienze naturali e dell’ambiente.