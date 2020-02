Mareme Cisse trionfa a Cuochi D’Italia

Un sogno diventato realtà per la lady Chef Mareme Cisse del ristorante Ginger-People&Food, che ieri 31 Gennaio si è aggiudicata la finale del primo Campionato del Mondo Cuochi D’Italia, programma televisivo condotto dallo Chef Bruno Barbieri in onda su TV8 rete nazionale.

La Chef senegalese di adozione siciliana e precisamente della città di Agrigento, con grande classe e abilità è riuscita a vincere la durissima sfida con Angela esperta concorrente rappresentante della Cina, con il punteggio di 36 a 35 portandosi a casa la somma di 10.000 euro in gettoni d’oro premio previsto dal format televisivo.

Mareme ha convinto ed emozionato i giudici di gara Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, presentando il suo cavallo di battaglia il ”cous cous di pesce” <<il cous cous l’ho preparato tutta la vita>> e un secondo piatto “Touffe di agnello”, entrambi i piatti simbolo della cucina Senegalese con alcune contaminazioni siciliane in omaggio alla terra di adozione, una su tutte l’utilizzo del vino Nero d’Avola nella preparazione della carne.

La lady Chef sempre sorridente e bella come il sole, con i suoi turbanti variopinti che hanno fatto tendenza, tenace e determinata ha conquistato tutti con il suo modo di fare danzando davanti ai fornelli d’Italia dove è riuscita a trasmettere valori come la famiglia, l’umiltà, il sacrificio e la sua grande passione per la cucina, ritrovandosi nei piatti che ha realizzato suscitando profonde emozioni. Mareme <<Il mio ingrediente segreto è l’amore>>.



Complimenti a chef Mareme Cisse per il prestigioso traguardo, ti aspettiamo ad Agrigento, nella “Tua Gergent”.

