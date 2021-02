Laterizi Akragas, Mareamico: “ le centraline di controllo dell’aria vanno ripristinate”

“A Piano Gatta, nella periferia ovest di Agrigento, in una zona agricola/abitativa, da anni esiste una fabbrica di laterizi, che ammorba l’aria.” La denuncia è di mareamico Agrigento che spiega: “Ieri, a seguito delle proteste dei cittadini, meritoriamente, l’ARPA ha effettuato alcuni controlli della qualità dell’aria.

Ma il problema sta a monte, non è possibile che ad Agrigento da qualche anno siano sparite le 13 centraline di controllo dell’aria, per colpa del passaggio di competenze dalla Provincia alla Regione. Queste centraline vanno tutte ripristinate, e nelle more, deve essere subito utilizzata l’unica centralina mobile rimasta, giacente presso l’ASP di Agrigento. I cittadini hanno il diritto di sapere che aria respirano.”