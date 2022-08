Mareamico: “Babbaluciara terra di nessuno” (VIDEO)

La spiaggia della Babbaluciara e il boschetto di Maddalusa invase dai rifiuti. Ancora una volta a segnalare la situazione è l’associazione Mareamico Agrigento. Mini discariche a cielo aperto, rifiuti di ogni genere, dai sacchetti di umido alle bottiglie di plastica sparsi ovunque. “Il boschetto di Maddalusa e la sottostante spiaggia della Babbaluciara sono terra di nessuno- tuona Mareamico-.C’è pure un accampamento abusivo. La spiaggia della Babbaluciara, che dovrebbe essere pulita dalla ditta incaricata dal Comune, quest’anno non è stata mai pulita. Insomma una grande discarica a cielo aperto che restituisce un’immagine tristissima”. L’associazione ambientalista “invita” la forestale e il demanio ad effettuare i controlli. Più volte, negli anni, Mareamico e i residenti della zona, hanno richiamato l’attenzione di chi di competenza sul boschetto e sulla spiaggia scendendo anche in campo per ripulire dai rifiuti Maddalusa e Babbaluciara. Ma l’inciviltà e la mancanza di senso civico regnano sovrane in un territorio ricco di potenzialità spesso maltrattato da chi lo abita.

VIDEO