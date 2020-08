MareAmico: “Ancora fogna nel mare agrigentino”

“Da diverso tempo Mareamico documenta e denuncia la presenza di fogne che arrivano nel mare di contrada Caos. Girgenti acque ha accertato la presenza d’inquinamento nel canalone del Caos, confermato successivamente da un sopralluogo congiunto tra la Capitaneria di porto e l’Arpa”, dice MareAmico.

Dalle analisi è venuto fuori che si tratta “di acque contaminate per un’elevata componente di origine fognaria, con 44,5 di ammoniaca, 10,5 di tensioattivi e un notevole quantitativo di Escherichia coli“.



Successivamente Girgenti acque, mediante l’utilizzo di un furgone attrezzato per la video ispezione, ha individuato nella via Isola d’Elba a Monserrato, un tubo in Pvc, che immette acque miste nel canalone di acque bianche.



“Di tutto ciò – continua MareAmico -, è stato informato il comune di Agrigento, per le necessarie misure di contenimento del fenomeno, non ricevendo ad oggi alcuna risposta. ECCO COME IL COMUNE TUTELA IL NOSTRO MARE!”