Mare pulito e spiaggia accogliente, Menfi per la 26esima volta è Bandiera blu

Un’altra Bandiera blu, l’undicesima, per la Sicilia, ma perde una posizione nella classifica delle spiagge di eccellenza, piazzandosi al nono posto in Italia. Tra le 427 spiagge premiate per la qualità del mare, e per i servizi entra Furci Siculo nel Messinese, che si affianca alle confermate Lido dei Fiori Bertolino di Menfi (provincia di Agrigento), Roccalumera, Alì Terme, Lungomare Santa Teresa di Riva, Spiaggia Lampare a Tusa e Acquacalda a Lipari: tutte della provincia di Messina, Marina di Modica, Raganzino a Pozzallo, il primo tratto di Ciriga a Ispica, e Marina di Ragusa nel Ragusano.

La spiaggia di Menfi si aggiudica per la 26esima volta l’esclusivo riconoscimento della Bandiera blu. Una certificazione che garantisce l’assoluta qualità del mare a prova d’inquinamento.

Si conferma così un’eccellenza la riviera ionica, che con l’ingresso di Furci Siculo e le conferme di Santa Teresa Riva (sesta bandiera consecutiva), Alì Terme – entrata due anni fa – e Roccalumera (dal 2021) piazza ben quattro bandiere blu, più di un terzo di quelle siciliane. Un primato dietro il quale si cela un lavoro di squadra delle amministrazioni dei comuni rivieraschi.