Il candidato sindaco Marco Zambuto torna a parlare. Si dice soddisfatto di questo avvio di campagna elettorale e poi apre a nuove alleanze. In particolare Zambuto si rivolge a Fratelli d’Italia e Lega, che in vista delle amministrative che si terranno, il 4 e 5 ottobre, ad Agrigento, non hanno ancora trovato l’intesa su un candidato unitario.