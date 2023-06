Marco Vullo: “Il progetto di rigenerazione urbana di Villaseta continua, si apre la terza fase”

Si apre la terza fase del progetto di rigenerazione urbana di Villaseta con ulteriori 10 milioni di euro che vedrà un vero e proprio cambiamento urbano, sociale e di svolta per i residenti. Il tutto si innesta e innesca con le prime due azioni di riqualificazione per circa 2 milioni di euro che sono nella fase operativa dal restyling del centro commerciale Concordia alla ristrutturazione dell’ex comando dei vigili urbani che diventerà un centro di aggregazione sociale in aggiunta alla biblioteca e la falegnameria sociale.

“Siamo nella fase di conclusione dell’iter progettuale del programma di rigenerazione urbana dell’ultima fase di finanziamento che interesserà il corpo più importante del quartiere di Villaseta- dice l’assessore ai quartieri, Marco Vullo- I lavori di riqualificazione partiranno dal parcheggio di Cugno Vela e proseguiranno fino al centro. Il tutto darà un nuovo volto al quartiere in una strategia di integrazione sociale e di miglioramento della qualità della vita per i ragazzini, gli anziani per le opere che andranno a realizzarsi. Nuovi marciapiedi, verde pubblico, nuova pavimentazione e vialetti e altre opere di abbellimento. Voglio sottolineare ancora una volta che l’Amministrazione comunale di Agrigento ha dimostrato grande interesse a tutti i quartieri della città, Villaseta è l’apripista di un processo virtuoso e di rilancio e per questo ringrazio il Sindaco Miccichè e il collega Assessore Principato per il lavoro svolto da un punto di vista tecnico e urbanistico del progetto e la collaborazione che hanno fornito le forze sane di Villaseta per i risvolti sociali: (la parrocchia, le associazioni presenti nel territorio, la scuola e i cittadini residenti). Questo lavoro di sinergia e di confronto è stato fondamentale per ridisegnare la nuova visione di Villaseta, dal centro di aggregazione sociale, dalla mobilità, dall’ecologia e dagli spazi verdi, a breve i risultati saranno tangibili e di ampio respiro. A breve annuncio convocherò una assemblea aperta con le parti attive del quartiere che sono sempre stati partecipi in questo processo di rigenerazione urbana per confrontarci sulle scelte che il territorio vuole fare, vedi ad esempio l’arredo urbano o altre opere finalizzate alla linea di finanziamento del progetto. E’ un primo grande traguardo che condivido con tutti i residenti per essere stato presente da cittadino del quartiere, da consigliere comunale e adesso da amministratore in questo processo di crescita e di riscatto sociale e ambientale ed è da sprone a fare sempre meglio.”