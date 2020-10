Marco Vullo il primo eletto assoluto,. Teresa Nobile la donna più votata

Stabilito che sarà il ballottaggio a decidere chi diventerà il nuovo Sindaco di Agrigento tra Franco Miccichè e l’uscente Lillo Firetto, bisognerà aspettare per conoscere i 24 nomi di quanti andranno ad occupare un posto in Consiglio comunale. Erano 478 i candidati, appunto, per 24 “poltrone” all’aula consiliare.

Il primo eletto, con oltre 700 preferenze, risulta essere per la seconda volta consecutiva Marco Vullo di Villaseta con la lista “Uniti per la Città”, alle sue spalle con circa 600 preferenze Pasquale Spataro della lista “Onda” a sostegno di Lillo Firetto, mentre superano 500 preferenze Teresa Nobile e Alessandro Sollano di “Cambiamo Rotta” e Antonino Amato “Andiamo Avanti con Firetto”.

Tra i candidati sicuri del posto di consigliere, quindi, Marco Vullo, Pasquale Spataro, Teresa Nobile, Alessandro Sollano, Angelo Vaccarello, Davide Cacciatore, Antonino Amato, Nello Hamel, Simone Gramaglia, Claudia Alongi, Pietro Vitellaro e poi i probabili Mario Silvio Fontana, Ilaria Maria Settembrino, Carmelo Cantone, Tanja Castronovo, Francesco Alfano, Gioacchino Alfano.

E’ singolare il dato sui due consiglieri più votati. Marco Vullo a sostegno di Franco Miccichè, al suo terzo mandato in aula Sollano, residente a Villaseta, la prima volta fu eletto in quota PD. Oggi è un fedelissimo della componente politica vicina al vicepresidente vicario dell’Ars Roberto Di Mauro. Assessore designato nella giunta a sostegno di Franco Miccichè, verosimilmente in caso di vittoria del suo candidato sindaco, potrebbe dimettersi per far scorrere la lista. L’altro consigliere più votato fa parte della coalizione a sostegno del candidato sindaco Calogero Firetto. Pasquale Spataro, ispettore INPS, avvocato, è al suo secondo mandato.

Eletto nelle File di ONDA, la lista costruita da Carmelo Pullara, deputato regionale e componente della commissione sanità all’ARS. Proprio le liste di Pullara, Onda e Noi, sono risultate determinanti. Ritenute giustamente ago della bilancia, alla fine sono state decisive per tenere viva la corsa di Calogero Firetto. Il sindaco uscente grazie al sostegno di queste due liste ha potuto raggiungere i numeri che gli hanno consentito di arrivare al ballottaggio. Ora la partita rimane apertissima e a secondo gli eventuali accordi ed apparentamenti si andrà a distribuire i seggi restanti. Esulta Teresa Nobile. La donna più votata in Aula Sollano è in quota Franco Miccichè ed è stata eletta nella lista “Cambiamo Rotta”. Per Nobile, al suo secondo mandato, ha funzionato in maniera scientifica l’accoppiata con il candidato Alessandro Sollano. Oltre mille voti in due. “Oggi è una giornata speciale, ricca di emozioni.

Mi sento avvolta da un grande abbraccio, l’abbraccio di tutti coloro che hanno scelto di darmi fiducia portandomi al raggiungimento di questo meraviglioso traguardo. Vorrei che la mia gratitudine arrivasse ad ognuno dei miei elettori tramite voi. Il mio impegno al palazzo di Città continuerà, sarò la vostra portavoce, questo sarà il mio modo di ringraziarvi. Il risultato di queste elezioni è solo merito vostro, del vostro affetto, della vostra stima, ve ne sono immensamente grata”, ha detto Nobile. Tra le novità Maro Fontana, figlio del già presidente della Provincia e deputato nazionale Enzo.