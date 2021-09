Marco Vullo: “Erogazione dei buoni spesa regionali, una risposta concreta“

Marco Vullo , Assessore ai servizi sociali del Comune di Agrigento, al termine della conferenza stampa sull’erogazione dei buoni spesa regionale, annuncia che nel mese di ottobre sarà pronto un altro avviso indirizzato ad altri cittadini in difficoltà economiche.

“Grazie al lavoro di tutti , il primo step è stato superato e in queste ore stiamo già erogando le somme dei buoni spesa regionali , circa 153 mila euro che andranno ai beneficiari ,somme che in base i componenti del nucleo familiare variano da 300 euro per un solo componente a 800 euro per un nucleo composto da 5 o + persone.

Le domande esitate positivamente sono 349.

Questo risultato che ritengo una forma di welfare, assistenza e aiuto concreto alle famiglie, non posso che condividerlo con i dipendenti del settore servizi sociali, gli assistenti sociali che, anche se a tempo determinato, hanno svolto un lavoro eccezionale e i volontari di strada che hanno collaborato con gli agrigentini che necessitavano un aiuto per la compilazione dell’istanza perché in alcuni casi privi degli strumenti informatici.

I beneficiari potranno utilizzare i buoni spesa nelle attività commerciali convenzionate con il Comune.

E annuncio che abbiamo già pronto un altro avviso sui buoni spesa regionali entro il mese di ottobre e per i beneficiari ai primi di dicembre dovrebbero essere già erogate le somme.

Questa è un’altra risposta che mi ero ripromesso all’atto del mio insediamento nei confronti di questa vasta fascia di popolazione agrigentina che nell’ultimo periodo tra Covid, crisi economica e difficoltà oggettive aspettava un segnale forte a livello socio-economico.

Adesso il mio impegno e dell’amministrazione Miccichè è continuare ancora di più questo lavoro a sostegno dei meno abbienti e con la collaborazione degli uffici comunali e del personale a cui va il mio sincero ringraziamento e alle associazioni presenti in città si è iniziato un percorso nei confronti di chi è in uno stato di fragilità e va protetto, schermato e sostenuto con l’aiuto delle Istituzioni di ogni ordine e grado”.