WASHINGTON D.C. (U.S.A.) – 17 ottobre 2025.

Un riconoscimento internazionale di grande prestigio per Marco Savatteri, regista, autore e ideatore di produzioni teatrali che uniscono memoria, musica e innovazione. A Washington D.C. gli è stato conferito il Premio “Eccellenza Italiana 2025 – International Press Club”, uno dei più autorevoli riconoscimenti dedicati agli italiani che si distinguono nel mondo per talento, creatività e contributo alla valorizzazione della cultura nazionale.

La motivazione ufficiale sottolinea il valore dell’opera e il suo impatto culturale:

«Premio a Marco Savatteri per la scrittura e regia dell’opera teatrale “Camicette Bianche”, ispirata al libro di Ester Rizzo e coprodotta dal Teatro Luigi Pirandello, che racconta il viaggio dei primi migranti italiani in America. Un’opera corale che riporta alla memoria vite passate e diventa monito per il presente. Uno spettacolo di alto valore storico, artistico e culturale, un modello originale di teatro virtuoso, con messaggi e contenuti da esportare nel mondo, ma che permette a tanti giovani e a tanti artisti professionisti di scommettere, credere e lavorare nell’arte restando in Sicilia.»

Il riconoscimento conferma l’impatto internazionale del percorso artistico di Savatteri e del suo teatro civile e innovativo, capace di restituire attraverso la scena la memoria collettiva dei migranti italiani e di far dialogare le radici siciliane con il mondo contemporaneo.

Il presidente della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, Alessandro Patti, ha commentato:

«Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento ottenuto da Marco Savatteri negli Stati Uniti per il musical “Camicette Bianche”, coprodotto dal Teatro Luigi Pirandello, che accompagna e sostiene la tournée nazionale della Savatteri Produzioni. Una tournée che proseguirà anche nel 2025 e nel 2026, anno in cui lo spettacolo approderà ad Agrigento in una versione rinnovata e inedita. Rivolgiamo le nostre congratulazioni al nostro responsabile delle attività culturali innovative, che con questo nuovo traguardo si conferma un’eccellenza del territorio e un punto di riferimento per il teatro siciliano e per la creatività made in Agrigento.»

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che ha voluto sottolineare il valore umano e artistico del regista agrigentino:

«Apprendiamo con grande gioia che il nostro Marco Savatteri, regista agrigentino e responsabile e coordinatore delle produzioni culturali innovative del Teatro Pirandello, artista dal talento straordinario, eclettico e visionario, capace di unire creatività e profonda umiltà, porta a casa un nuovo e prestigioso riconoscimento.

Da oltre dieci giorni Marco si trova negli Stati Uniti: prima tappa New Jersey, dove ha rinnovato un gemellaggio culturale con la Montclair State University, dopo il successo dell’estate 2025, in cui tre studenti americani sono stati ospitati in Sicilia per lavorare nelle produzioni Savatteri. Marco ha tenuto presso l’università americana un workshop di tre giorni sul teatro, nell’ambito di un progetto ideato dalla prof.ssa Teresa Fiore, docente agrigentina della Montclair University. Nel 2026 altri studenti torneranno in Sicilia per recitare nelle opere immersive di Savatteri Produzioni.

La seconda tappa del viaggio è stata New York, dove il 14 ottobre Marco è stato ospite del Premio Caruso 2025 al Museo dell’Emigrazione Italiana, insieme agli artisti Toti Maria Geraci e Giulia Marciante, portando in scena un estratto di “Camicette Bianche”.

Proprio per quest’opera, il 17 ottobre, a Washington D.C., gli è stato conferito il premio “Eccellenza Italiana 2025 – International Press Club”. Il riconoscimento è stato consegnato da Mr. Richard Benedetto, giornalista di USA Today e corrispondente stampa della Casa Bianca per oltre cinquant’anni.

Dopo anni di esperienza e formazione fuori dall’Isola, Marco ha scelto di tornare nella sua amata Agrigento, dove ha dato vita a una realtà culturale straordinaria: la Savatteri Produzioni, che trasmette ai giovani del territorio passione, disciplina e bellezza. La compagnia, composta da talenti locali e professionisti provenienti da tutta Italia, porta nel mondo l’anima della Sicilia, la sua poetica e la sua identità.

La Savatteri Produzioni è nota anche per “Il Risveglio degli Dei”, la suggestiva pièce teatrale all’alba nella Valle dei Templi, promossa dal Parco Archeologico e celebrata dalla stampa internazionale come uno degli spettacoli più emozionanti del Mediterraneo.

Colgo l’occasione per ricordare gli appuntamenti con “Scopri il Teatro”, le visite teatralizzate curate da Marco Savatteri e dalla sua compagnia, che sono già tornate ad animare il Teatro Pirandello. Il prossimo appuntamento è previsto per giovedì 23 ottobre. Complimenti e grazie, caro Marco, eterno sognatore con i piedi ben saldi a terra, che continua a dare luce alla nostra storia e a valorizzare il nome di Agrigento nel mondo. Per aspera ad astra.»