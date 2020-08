Marco Savatteri e la magia della Casa del Musical, serata speciale al Costa Bianca

“I colori di Casa del Musical” è andato in scena al teatro Costa Bianca di Realmonte. Un saggio degli otto anni di intensa attività della “Casa del Musical” di Marco Savatteri, che ha voluto dedicare una serata speciale ad Agrigento e agli agrigentini.

Di Sabrina Gaetani

Magia e incanto tra pezzi musicali balletti pièce classiche, esibizioni canore di altissimo livello. Il nostro altro illustre agrigentino, Marco Savatteri, compositore autore e regista teatrale, fondatore della fucina di talenti provenienti da ogni parte d’Italia “La Casa del Musical” ha dato stasera ennesima prova della bravura sua e di quanti compongono la sua compagnia; accompagnando personalmente al pianoforte molti dei pezzi scelti e messi insieme in uno splendido pout pourri delle sue più famose opere teatrali ( lo spettacolo suggestivo “Al passo coi Templi” straordinario ensemble di pezzi classici ed evento di punta delle Albe Alla Valle dei templi di Agrigento nel 2018, nonché Evita ed una delle sue più recenti Camicette Bianche) hanno stasera incantato il pubblico.

L’arte eclettica del bravissimo coreografo Gabriel Glorioso, quella istrionica e potente del noto attore catanese Silvio Laviano, l’incanto della voce di Ernesto Marciante e Antonella Anastasi sono stati i fiori all’occhiello di uno spettacolo equilibrato anche se di ampio respiro, elementi perfetti di una serata volta non solo agli appassionati di musical ma anche a quanti amano il teatro classico.

Savatteri ha dato ancora prova mirabile della raffinata Arte del saper trasporre con passione unica e straordinaria sensibilità non solo dunque la Classicità ma anche eventi e personaggi storici (l’ultima opera dedicata a Caravaggio lo mostra palesemente) in modo originale ed egregio, con una classe che oramai si vede ben poco a teatro. Un nome importante, quello di Savatteri, che si è imposto a buon diritto nel panorama artistico nazionale e non, e che ha, lo speriamo, ancora tanto da darci.

Preziosa la presenza dell’autrice del libro Camicette Bianche, Ester Rizzo e del piccolo Davide, giovanissima promessa della compagnia (non ancora novenne). I complimenti vanno anche all’organizzazione generale di Emanuele Farruggia.