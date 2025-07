Agrigento si prepara ad accogliere uno degli artisti più amati della musica italiana: Marco Masini sarà in concerto sabato 29 novembre 2025 al Palaforum G.Bellavia, unica data in provincia nell’ambito del suo nuovo tour “Ci Vorrebbe ancora il mare”, che celebra i 35 anni di carriera del cantautore. L’annuncio arriva con grande anticipo rispetto alla data dell’evento. “Questo – si legge in una nota degli organizzatori – grazie alla disponibilità di una struttura di proprietà, il Palaforum G.Bellavia, è stato possibile avviare fin da subito l’organizzazione e garantire ad Agrigento una tappa di questo grande tour. Questa condizione logistica favorevole ci consente di muoverci con largo anticipo e curare ogni dettaglio per offrire al pubblico un’esperienza di alto livello”.

Il tour “Ci Vorrebbe Ancora il Mare” – che prende il nome dell’iconico brano presentato da Masini al Festivalbar del 1990- ripercorre l’incredibile percorso artistico del cantautore, partito 35 anni fa con “Disperato”, brano vincitore della sezione Novità al Festival di Sanremo 1990. Un viaggio tra i grandi successi che hanno segnato intere generazioni, da “T’innamorerai” a “Vaffanculo”, da “L’uomo volante” (vincitore di Sanremo 2004) a “Bella stronza”, fino ai nuovi brani dell’ultimo progetto discografico “10 Amori”, portati per la prima volta sul palco. I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 24 luglio, su tutti i circuiti abituali: Ticketzeta, Ticketone e presso la biglietteria dello Sport Village.

