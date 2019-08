Marco Evangelisti non è più un giocatore della Fortitudo Agrigento

Il matrimonio tra la Fortitudo Agrigento e Marco Evangelisti è finito. Le parti hanno raggiunto un accordo per una separazione consensuale. Manca solo l’ufficialità e poi si procederà ai saluti di rito.

Nonostante il contratto in scadenza nel 2020 e la volontà di rimanere ancora in Fortitudo, Marco Evangelisti ha dovuto prendere atto della volontà della società.

Che il giocatore non rientrasse più nel progetto lo si era intuito già in sede di presentazione del nuovo coach Davis Cagnardi. In quella circostanza il presidente Salvatore Moncada aveva puntualizzato la volontà di non esercitare nessun diritto di rescissione dei contratti in essere, salvo quello con l’ormai ex capitano, con il quale – disse il presidente – stiamo parlando.

Quelle parole furono il segnale che le strade del giocatore toscano e quelle del club agrigentino stavano per dividersi. La conferma è arrivata con il ritorno ad Agrigento di Albano Chiarastella. La Fortitudo si riprendeva il suo ex capitano e lasciava partire l’attuale. Il mercato della squadra di pallacanestro di Agrigento ha poi palesato ulteriormente la scelta. Così, la guardia, il capitano, il protagonista di alcune delle pagine più belle della storia più recente del club, chiude la sua avventura dopo 169 partite disputate tra regular season, playoff di Serie A2 e Coppa Italia, e ben 1958 punti segnati.

Evangelisti era arrivato ad Agrigento nell’estate del 2014. Nonostante fosse stato un vero colpo di mercato arrivò in città in punta di piedi ed ancora una volta, in punta di piedi, è andato via.