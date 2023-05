Marcia per la sanità pubblica, il sindaco Miccichè invita i cittadini ad esserci

Sta arrivando il “Sì”, da parte di diversi sindaci dell’agrigentino, alla manifestazione del prossimo 17 giugno organizzata dal Cartello Sociale: “una giornata di mobilitazione generale per fare chiarezza sulle linee di fondo a cui si ispirano decisioni che non vanno certamente nella direzione di assicurare standard efficienti del servizio sanitario”. Anche il primo cittadino di Agrigento, Franco Micciché, ha assicurato la presenza e invita i cittadini ad esserci. Il cartello ha rivolto un accorato invito ai primi cittadini della provincia di Agrigento “affinchè facciano sentire la loro voce e quella delle comunità che rappresentano partecipando alla giornata”. Si partirà da piazza Cavour, ad Agrigento, alle 10 per poi sfilare in corteo attraverso il viale della Vittoria fino a Porta di Ponte dove ascoltare alcune testimonianze e , infine, per consegnare al Prefetto un documento che illustra le ragioni dell’iniziativa.

“Formalizzo la mia adesione, il prossimo 17 giugno, alla grande manifestazione promossa dal Cartello sociale di Agrigento a difesa della Sanità pubblica e contro ogni progetto di Autonomia differenziata, che ha il solo scopo di impoverire ulteriormente questa terra. Sarò in piazza con, mi auguro, tanti miei concittadini perché arrivi chiaro un messaggio al Governo nazionale e a quello regionale: i siciliani non abbasseranno la testa”. A dichiararlo è il sindaco di Favara Antonio Palumbo, che aderirà alla marcia, apolitica e apartitica. A fargli eco è anche il primo cittadino di Grotte, Alfonso Provvidenza: “Oggi andiamo incontro a reparti sempre più vuoti e servizi sempre meno efficienti e l’Autonomia differenziata non potrà che aggravare la situazione in modo irreversibile”.