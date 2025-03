Marcello Giavarini, ex patron dell’Akragas e attuale presidente di Egogreen, ha partecipato a Milano alla presentazione della nuova maglia della Pro Sesto, esprimendo pubblicamente la sua simpatia per il progetto guidato da Jacopo Musciola.

Presente tra i numerosi imprenditori intervenuti all’evento, Giavarini ha lodato la nuova organizzazione societaria definendola “concreta, solida e con una visione chiara”, auspicando per la squadra risultati importanti.

Nonostante viva ormai da anni a Milano, l’imprenditore agrigentino non dimentica le sue origini. Ai microfoni di SestoNotizie.it ha infatti espresso grande soddisfazione per il recente primato di Agrigento nella classifica sulla vivibilità climatica del Corriere della Sera: “È motivo d’orgoglio sapere che la mia città è al vertice in Sicilia e quinta in tutta Italia. Un segnale che deve spingerci a crescere ancora, soprattutto in ottica turistica”.

“Agrigento prima in Sicilia e quinta in tutta Italia per qualità del clima. A oltre mille chilometri di distanza, questa notizia mi riempie d’orgoglio. È una conferma del potenziale della nostra terra, che merita di essere valorizzata come grande destinazione turistica”.

Sul fronte calcistico, Giavarini – che ha scritto una pagina importante della storia recente dell’Akragas portandolo tra i professionisti – ha elogiato la nuova struttura societaria della Pro Sesto guidata da Jacopo Musciola, definendola “ambiziosa, seria e con le idee chiare”.

“Conosco personalmente diversi protagonisti di questo nuovo corso e ho voluto essere presente per fare sentire la mia vicinanza – ha spiegato –. Credo in questo progetto e spero che porti alla città e alla tifoseria le soddisfazioni che meritano. C’è un bel clima, un entusiasmo genuino, e una gestione moderna che guarda lontano”.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp