Marcello Giavarini dona 15mila euro per la festa di Sant’Angelo

“Metto a disposizione dell’amministrazione comunale di Licata 15.000 euro per consentire l’organizzazione dei festeggiamenti in onore del patrono Sant’Angelo”. Ad annunciarlo è Marcello Giavarini, che ha accolto subito l’appello che il sindaco Pino Galanti ha rivolto agli imprenditori. “Credo sia doveroso da parte mia, come ho già fatto a Natale, contribuire all’organizzazione – è il commento di Marcello Giavarini – della Festa di Maggio dedicata a Sant’Angelo. Bisogna restituire ai licatesi la tradizione, la fede, la devozione nei confronti del patrono e comprendo bene lo sforzo che sta facendo l’amministrazione comunale. Io ho vissuto a lungo all’estero e la festa patronale mi è mancata. Mi rendo conto bene quanto sia importante questo momento di raccoglimento, utilissimo per creare uno spirito di comunità. Sono ben lieto, quindi, di donare alla Città di Licata 15.000 euro per l’organizzazione della festa”.