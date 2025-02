Marcello Giavarini a Dubai durante Sanremo: una bella esperienza di cultura e amicizia

Mentre Chiara Ferragni si trova a Dubai per motivi personali, lontana dalla sua vita con Fedez, un altro agrigentino, l’imprenditore Marcello Giavarini, ha scelto la stessa meta per una ragione ben diversa: vivere un’esperienza unica.

Giavarini è stato infatti invitato a partecipare come spettatore a un evento speciale organizzato dalla comunità italiana a Dubai, in occasione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Un’iniziativa che ha visto coinvolti tanti italiani residenti nella capitale degli Emirati Arabi Uniti.

“Sono onorato di essere stato invitato ad assistere come spettatore al concorso Sanremo a Dubai, organizzato dalla comunità italiana,” ha dichiarato l’imprenditore. “Ho avuto il privilegio di immergermi in una cultura accogliente che riflette il meglio della nostra Italia. Il concorso ha visto la partecipazione degli italiani residenti a Dubai, il cui scopo principale era mettersi in gioco e divertirsi. Questo spirito di amicizia ha reso l’evento speciale.”

A differenza della Ferragni, che si è recata a Dubai per prendere una pausa dalla sua vita familiare, Giavarini ha approfittato di questo invito per vivere un’esperienza all’insegna della cultura italiana, incontrando concittadini e godendo di un’atmosfera che ha saputo mescolare il meglio dell’Italia con l’accoglienza cosmopolita di Dubai.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp