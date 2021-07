Marcella Lauretta lascia Forza Italia. “Mi sono candidata al consiglio comunale di Agrigento- dice- con la consapevolezza di mettere al centro la mia competenza al servizio della città, ma prendo atto che il prospetto di Forza Italia è fallito. Le scelte del partito, a mio avviso, sono orientate al quotidiano tatticismo politico e non per proporre reali progetti per la città. Le esigenze dei cittadini devono essere al centro dell’azione politica. In ultimo non ho condiviso la scelta scriteriata all’opposizione del sindaco Franco Miccichè”