Serata indimenticabile a Favara, con il concerto di Marcella Bella che ha regalato al numeroso pubblico presente uno spettacolo straordinario a conclusione dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe. L’energia e la voce dell’artista catanese sono state a dir poco eccezionali, ripercorrendo una carriera leggendaria e facendo sognare tutti i presenti.

Marcella Bella con la sua voce inconfondibile e il suo carisma, ha fatto cantare l’intera piazza Cavour. Da Io domani a Montagne verdi, da Nell’aria ai brani più recenti, ogni canzone è stata un tuffo nei ricordi, ma anche una celebrazione della musica che non passa mai di moda.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp