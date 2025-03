La 21^ Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento è pronta a tornare nel 2025, confermandosi come uno degli eventi podistici più attesi in Sicilia. La, che rientra nel 23° Grand Prix Sicilia di Maratonine, si svolgerà manifestazione domenica 23 marzo 2025 e vedrà la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta la regione e non solo.

L’evento, organizzato dal Gruppo Sportivo Valle dei Templi, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di corsa di misurare su un tracciato suggestivo che attraversa alcuni dei luoghi più iconici della città. Tuttavia, come ogni grande evento sportivo su strada, sarà necessario regolamentare la viabilità per garantire la sicurezza di atleti, spettatori e cittadini.

La gara avrà luogo domenica 23 marzo 2025, dalle 7:00 alle 12:30 circa, e si svilupperà su un circuito cittadino da percorrere più volte. Il percorso toccherà numerose vie di Agrigento, comprese alcune aree di particolare interesse turistico e storico.

L’obiettivo è quello di offrire agli atleti un’esperienza di corsa immersa nella bellezza della città, pur mantenendo un elevato standard di sicurezza. A tal punto, il Comune ha emesso un’ordinanza per disciplinare il traffico e garantire il regolare svolgimento della competizione.

Il tracciato della 21^ Mezza Maratona della Concordia attraverserà alcune delle principali arterie cittadine, toccando punti nevralgici della viabilità di Agrigento. Il percorso include:

Viale Falcone Borsellino (lato mare, direzione Dune)

Viale dei Pini

Viale Viareggio

Via Nettuno

Viale delle Dune, con un giro di boa a 200 metri dal ristorante “Le Dune”

Viale Emporio

Rotonda Porta Aurea

Viale Giuseppe La Loggia, fino alla rotatoria Giunone

Via Sacra, passando dal Tempio di Giunone

L’arrivo è previsto nuovamente su Viale Falcone Borsellino, lato monte.

Il circuito, caratterizzato da tratti pianeggianti alternati a leggere pendenze, offre una sfida equilibrata per i maratoneti, con scenari suggestivi che rendono l’evento ancora più affascinante.

Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, il Comune di Agrigento ha disposto alcune modifiche alla circolazione stradale. Durante l’evento, saranno istituiti divieti di sosta e transito in diverse zone della città.

Nel dettaglio, le principali modifiche alla viabilità riguarderanno:

Viale Emporium: divieto di sosta e transito nel tratto tra il civico 12 e la rotatoria “Pantalena”.

Viale dei Pini: chiusura al traffico tra la rotatoria “Giardini” e la rotatoria “Pantalena”.

Viale Viareggio: divieto di sosta e transito tra il civico 1 e Piazzale Caratozzolo.

Lungomare Falcone e Borsellino: interdizione totale al traffico dal Piazzale Caratozzolo al Piazzale Giglia.

Via Nettuno e Viale delle Dune: chiusura del traffico tra il Piazzale Giglia e il locale Baraonda.

Viale Giuseppe La Loggia: divieto di sosta e transito tra le rotonde di Porta Aurea e Giunone.

Saranno esentati dai divieti i mezzi dell’organizzazione, le forze dell’ordine ei veicoli di soccorso .

Per garantire un evento sicuro e ben organizzato, l’amministrazione comunale ha predisposto una serie di misure di sicurezza.

Oltre ad essere una competizione sportiva, la 21^ Mezza Maratona della Concordia Città di Agrigento rappresenta un’occasione per promuovere il territorio e valorizzare il turismo sportivo.

Con il coinvolgimento di atleti, cittadini e istituzioni, l’evento si conferma un appuntamento di grande rilevanza per la città, contribuendo a consolidare Agrigento come una delle capitali siciliane dello sport all’aria aperta.

Per ulteriori aggiornamenti, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Comune di Agrigento o le pagine dedicate alla manifestazione.

