Manuela Sciabica: in Juventus-Sassuolo c’è il primo gol della giovane di Favara

Manuela Sciabica 16 anni di Favara conferma il suo talento. La classe 2006, titolare della Nazionale Under 17 del Sassuolo, entra in campo per la sesta volta in campionato, nella partita con la Juventus, a Vinovo, valida per la tredicesima giornata di campionato della serie A femminile. Il grande dinamismo della giovane attaccante trova il sigillo nel gol del pareggio segnato alle bianconere di un Joe Montemurro. Il numero 78 della squadra neroverde segna la sua prima rete in Serie A, ad appena 16 anni, con il senso della posizione e la calma olimpica di una veterana.