Diversi residenti del Villaggio Peruzzo hanno segnalato alla nostra redazione la presenza di un grosso dosso in via GB Peruzzo, proprio di fronte la scuola elementare. “:Questo manto stradale così danneggiato-dicono-potrebbe causare gravi danni sia a mezzi che a persone, in particolare a centauri o peggio ancora ai bambini che spesso circolano in bicicletta”.