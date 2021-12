Mano infilzata da pezzo di ringhiera, vigili del fuoco liberano giovane

E’ rimasto con la mano infilzata nella ringhiera del liceo scientifico “Leonardo Sciascia” di Canicattì. Si sono vissuti attimi di paura, nel primo pomeriggio di oggi, per un giovane del posto. A liberarlo sono stati i Vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno tagliato il pezzo di ringhiera, conficcato nell’arto del giovane. Preso in consegna dal 118, è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Barone Lombardo”, e sottoposto alle cure del caso da parte dei medici in servizio.