Di Rosa contro il Distretto D1: “qualcosa non torna” (VIDEO)

Giuseppe Di Rosa, del movimento mani libere, denuncia irregolarità nella formazione della graduatoria degli assistenti sociali nel distretto sanitario D1, capofila il comune di Agrigento. “ Il 27 novembre scorso- dice- i comuni del distretto avrebbero dovuto deliberare il verbale ma così non è stato. Non è stato pubblicato nessun avviso fino al 12 gennaio scorso quando se ne è venuti a conoscenza. Senza avviso pubblico sono state presentate 33 domande. I termini, quando hanno capito cosa stavano facendo, sono stati riaperti e le domande sono state 222.” Per il dirigente del settore si tratterebbe solo di “falsità”.