Guinness dei Primati: Giovanni Mangione firma il record del torrone e del cannolo più lunghi del mondo

Un evento straordinario ha avuto luogo il 25 febbraio 2025, presso il teatro Regina Margherita di Caltanissetta, dove si è tenuta la cerimonia di consegna degli attestati per il Guinness World Record del torrone più lungo del mondo e del cannolo più lungo del mondo. Il riconoscimento è stato attribuito ai partecipanti di queste due eccezionali realizzazioni, che hanno coinvolto anche i maestri pasticceri agrigentini, tra cui Giovanni Mangione e i fratelli Rosario e Venerino.

Il torrone, con una lunghezza impressionante di 1.004 metri, è stato realizzato a Mazzarino, mentre il cannolo, che ha raggiunto i 21 metri e 43 centimetri, è stato creato a Caltanissetta. Durante la cerimonia, i pasticceri hanno ricevuto gli attestati ufficiali, tra cui Giovanni Mangione, noto per le sue enormi torte, che ha collaborato alla realizzazione di entrambi i record.

Mangione, che ha già in progetto un’altra sfida per Agrigento, ha annunciato l’intenzione di coinvolgere oltre 1.000 pasticceri provenienti da tutta la Sicilia per un nuovo evento straordinario. Il riconoscimento è stato consegnato direttamente dal maestro pasticcere Lillo Defraia, organizzatore dell’iniziativa che ha portato la pasticceria siciliana alla ribalta mondiale.

Un grande traguardo per Giovanni Mangione e un segno di eccellenza per la pasticceria siciliana che, ancora una volta, dimostra di essere capace di imporsi a livello internazionale.

