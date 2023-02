Mandraroads: da Menfi al Vinitaly in 4 città

1 minivan, 9 posti, 1500 chilometri da percorrere, 4 tappe, 10 regioni: questi i numeri del Mandraroads, il progetto della cantina menfitana che porterà i vini siciliani e 4 social winelovers al Vinitaly. Dopo anni di “distanze”, Mandrarossa ha scelto di essere presente con una modalità nuova che valorizzi gli incontri, la scoperta, la meraviglia e la condivisione. Quale modo migliore di un viaggio sulla strada con vecchi e nuovi amici?

Il viaggio on the roads di Mandrarossa alla volta del Vinitaly partirà da Menfi il 28 marzo per risalire verso nord visitando quattro città con cui la cantina ha instaurato legami importanti e dove saranno organizzati degli eventi dedicati alla Sicilia che non ti aspetti e ai vini del Menfishire.

Messina, Salerno, Roma e Verona saranno le città che scandiranno il tour di Mandraroads e da cui inizieranno i viaggi dei “Mandrambassador” gli ospiti di Mandrarossa che verranno selezionati a partire dalla open call lanciata a inizio mese sui canali digitali della cantina siciliana. L’open call è aperta fino al 12 marzo a tutti gli utenti social con passioni legate al mondo del vino, del viaggio e del lifestyle. Per partecipare è sufficiente compilare il form presente sul sito di Mandrarossa e inviare un breve messaggio video dedicato alla propria visione e passione per il vino e il viaggio. I quattro profili selezionati saranno ospiti speciali della cantina nel giorno di apertura di Vinitaly (2 aprile 2023) e diventeranno ambasciatori e storyteller di questo progetto, unendosi al tour che ripercorrerà lo stivale verso nord.

Maggiori informazioni sull’open call e sulle modalità di partecipazione sono disponibili su sito di Mandrarossa https://www.mandrarossa.it/mandraroads