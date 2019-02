Mandorlo in Fiore tra sfilate e polemiche: terminato incontro con i commercianti [VIDEO]

Quest’anno, tocca al fatto – ma la scelta è stata fatta per motivi di sicurezza – che la sfilata della domenica finale dell’edizione 2019 non attraverserà via Atenea. Ma si protesta, lo fanno gli agrigentini e diversi consiglieri comunali, anche perché le vie Manzoni e Callicratide sono state escluse dal passaggio della fiaccolata e della sfilata finale.