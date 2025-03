La prima domenica della Sagra del Mandorlo in Fiore ha visto, in prima linea, la Polizia provinciale e la Protezione civile del Libero Consorzio comunale di Agrigento. Fin dalle prime ore del mattino della domenica, donne e uomini, unitamente alla Protezione Civile del Comune di Agrigento, Dipartimento Regionale di Agrigento, la Centrale Operativa 118, le Forze dell’Ordine, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del Fuoco, sono stati impegnati nella gestione del Coc (Centro Operativo Comunale) con la collaborazione delle associazioni volontari di Protezione Civile: Guardie Zofile Ambientale Era, Associazione Ser Lance Cb Porto Empedocle Odv, P.A. Emergency life, Aeop sezione di Porto Empedocle Odv – Aeop section of Porto Empedocle Odv, Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di Agrigento.

Numerosa la presenza delle associazioni di volontariato e del Personale addetto di Protezione civile coordinato dal dirigente Achille Contino e dal responsabile Marzio Tuttolomondo che hanno fornito assistenza durante l’intera giornata domenicale. Il personale della Polizia provinciale del Libero Consorzio Comunale di Agrigento diretto dal dirigente Pietro Amorosia e guidato dal Ten. Col. Salvatore Lombardo ha partecipato al coordinamento generale garantendo sicurezza ed ordine alle migliaia di visitatori giunti da ogni parte della Sicilia.

Numerosi gli interventi attivati dalla Protezione civile durante la giornata sulle strade e piazze principali dislocate tra la Piazza Municipio, la Via Atenea e il Viale della Vittoria dove si sono svolte le iniziative di spettacolo. Il personale del Libero Consorzio sarà impegnato tutti i giorni fino alla fine della manifestazione prevista il giorno 16 marzo per garantire sicurezza ed assistenza alla manifestazione del Mandorlo in Fiore di quest’anno 2025 che coincide con Agrigento, capitale italiana della cultura.

