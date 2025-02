Sarà un grande Mandorlo in fiore l’edizione 77esima che si svolgerà dall’8 al 16 marzo. Nel dettaglio prenderanno parte all’evento del 2025: 18 gruppi folkloristici partecipanti al 67esimo Festival internazionale del Folklore (tra gli altri provenienti da Albania, Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Grecia, Kazakistan, India, Malesia, Messico, Spagna, Turchia); 9 gruppi internazionali che arriveranno in città per il 22esimo Festival de “I Bambini del Mondo” (Albania, Honduras, Kirghizistan, Macedonia, Panama, Slovacchia, Sri Lanka, Taiwan e Turchia). E poi ancora 2 bande musicali e una formazione di majorette. Prevista la partecipazione dei Tammura di Girgenti, di tutti i gruppi folk locali e di altri quindici provenienti da alcuni comuni agrigentini e dalle altre province siciliane.

Tra gli invitati alcune compagini del Corteo Storico e i Carretti siciliani che sfileranno per la grande parata della seconda e conclusiva domenica di festa. Una delle novità apprezzate dello scorso anno è stata la presenza di un carro allegorico ad aprire le sfilate delle due domeniche e della Fiaccolata dell’Amicizia. Non soltanto è stata confermata ma in questa edizione ad aprire il corteo ci sarà un carro di dimensioni più grandi dal tema riconducibile ad Agrigento Capitale della cultura e alle sue bellezze archeologiche e paesaggistiche.

Tra gli appuntamenti più attesi le sfilate mattutine dei gruppi folkloristici domenica 9 e 16 marzo tra le vie del centro; martedì 11 la suggestiva accensione del Tripode al tempio della Concordia; venerdì 14 sarà la volta della tradizionale Fiaccolata dell’Amicizia; la cerimonia di premiazione con la consegna del Tempio d’Oro domenica 16 al pomeriggio davanti al tempio della Concordia.

A presentare lo spettacolo Elenoire Casalegno, insieme a Enzo Galluzzo ed Eleonora Pieroni. La più nota è Elenoire Casalegno per anni sia in Rai che a Mediaset, con partecipazioni nel cinema, in teatro e in radio. Oggi è opinionista a “La vita in diretta”, lo storico programma pomeridiano di Rai Uno condotto da Alberto Matano. Eleonora Pieroni è una top model e attrice che si divide tra l’Italia e New York. Vincenzo Galluzzo, originario di Porto Empedocle, è un autore televisivo e scrittore.

