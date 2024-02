I dettagli della kermesse presto saranno svelati in una conferenza stampa.

Dopo la nomina di Bruno Carapezza come esperto del sindaco, arriva un altro incarico, a titolo gratuito, per collaborare alla realizzazione del 76° Mandorlo in Fiore. La scelta è caduta su Lello Casesa, guidata dall’analisi del suo curriculum vitae, ritenendo che possedesse le competenze e l’esperienza necessarie per contribuire al successo dell’evento. Non è la prima volta che Casesa collabora alla manifestazione avendo una lunga esperienza nel folk, è il presidente dello storico gruppo folk Val D’Akragas. La macchina organizzativa della manifestazione, che si svolgerà ad Agrigento, dal 9 al 17 marzo prossimi, continua a lavorare incessantemente per mettere appunto gli ultimi dettagli che saranno svelati presto durante una conferenza stampa.

Il “Mandorlo in Fiore” 2024 accoglierà artisti locali e internazionali, musicisti, gruppi folcloristici, chef e produttori locali per rendere il festival un vero spettacolo di talento e creatività. Alla kermesse prevista la partecipazione di molti gruppi folk europei ma anche del Sud America e asiatici per danzare in nome dell’amicizia e della fratellanza tra i popoli e lanciare un messaggio di pace. Quest’anno sarà il 66° festival internazionale del Folklore, il 76° Mandorlo in Fiore e il 21° anno del Festival dei Bambini del Mondo.

Diversi gli eventi in programma che spazieranno dalla danza ai concerti, senza tralasciare momenti di intrattenimento e la enogastronomia.