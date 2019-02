Mandorlo in Fiore, le auto d’epoca della Polizia di Stato in mostra ad Agrigento

Dal 1° al 10 marzo 2019 ad Agrigento si potrà visitare il Museo delle auto della Polizia di Stato presso il portico del palazzo della Prefettura di Agrigento.

L’ingresso è gratuito.

All’interno dello stesso si potranno ammirare alcuni di esemplari tra: auto, moto e ammiraglie, considerati i simboli della storia italiana.

Inoltre, a fianco di ogni autovettura verranno messe in esposizione le fotografie dell’epoca con alcune citazioni particolari.

L’iniziativa voluta dal Questoro di Agrigento Maurizio Auriemma, rientra nell’ambito delle manifestazioni del “Mandorlo in Fiore – Festival Internazionale del Folklore”.

“Evento – ha detto Auriemma -caratterizzato dalla tematica della solidarietà e della pace tra i popoli con la partecipazione di delegazioni provenienti da ogni parte del mondo e richiamando l’afflusso di migliaia di visitatori provenienti da sedi nazionali ed estere.“

In concomitanza con la manifestazione avrà luogo quindi l’evento denominato “Polizia di Stato – com’eravamo come siamo – la memoria come valore”.

L’iniziativa è stata presentata dal Questore nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina. Alla manifestazione oltre ai veritici della Questura di Agrigento, ha preso parte anche il Prefetto di Agrigento Dario Caputo. Da oggi è già visibile la mostra alla Scala Reale. Guarda le video interviste [VIDEO]:

