Mandorlo in fiore, cresce l’attesa per la fiaccolata. In Prefettura il tradizionale scambio di doni (VIDEO)

75° MANDORLO IN FIORE, OGGI POMERIGGIO LA FIACCOLATA DELL’AMICIZIA

Fiorisce ancor di più il 75° Mandorlo in fiore, con i Bambini del Mondo, la tradizionale fiaccolata e gli spettacoli dei gruppi folclorici internazionali.

Articolo a cura dell’Ufficio Stampa del Distretto Turistico della Valle dei templi: Ad Agrigento il Museo Archeologico “Pietro Griffo” ha fatto da cornice alla cerimonia conclusiva della 20^ edizione del Festival internazionale “I Bambini del Mondo”. Il premio “Claudio Criscenzo”, ideatore e anima del Festival, è stato assegnato al gruppo del Perù “Elenco Folklorico Infantil”.A consegnare il premio sono stati Luca Criscenzo, presidente dell’Aifa, Associazione Internazionale Folclore Agrigento, il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, e il direttore organizzativo del 75°Mandorlo in fiore, Giovanni Di Maida. In prima fila il viceprefetto Massimo Signorelli, e ospite d’onore la presidente nazionale di Unicef Italia, Carmela Pace.

La cerimonia è stata presentata dal giornalista Giuseppe Moscato.

A designare il gruppo vincitore è stata una giuria composta da sei ragazzi di Agrigento, Sofia Ilardo, presidente, Giorgio Ilardo, Riccardo Ren, Diamante Castelli, Leandro Laviolett e Rachele Picone. Questa la motivazione del premio al Perù: “Per l’impegno profuso nel trasmettere le proprie tradizioni popolari oltre che i valori di pace e amicizia, per la capacità di comunicare la propria identità culturale attraverso le danze ed i canti eseguiti in modo professionale, con disinvoltura, maestria ed eleganza, per l’unione e l’affiatamento del gruppo composto da giovanissimi brillanti e talentuosi, per il sorriso contagioso e la grande disciplina, per il senso di responsabilità e la grande empatia verso il pubblico”. Ed ancora ieri sera al Teatro Pirandello il pubblico ha accolto e applaudito con entusiasmo i gruppi dei Mamuthones, del Giappone, di Serbia, Romania e Polonia. Commozione invece quando il gruppo “I Fiori del Mandorlo” ha ricordato e omaggiato con un video e una fotogallery Dario Danile, prematuramente venuto a mancare nel 2021. Danile, coreografo e guida per tanti giovani che hanno voluto accostarsi al folclore, ha partecipato per anni all’organizzazione della festa del Mandorlo in Fiore e ad altre iniziative, rilanciando il nome della città di Agrigento nel mondo. Infine il gruppo del Messico ha raggiunto la platea e ha coinvolto il pubblico nelle danze e nei canti. Ha condotto il giornalista Davide Sardo, che ha illustrato la straordinaria varietà dei patrimoni immateriali Unesco rappresentati da altrettanti gruppi. Questa mattina, in Prefettura, con accesso dalla Scala Reale i gruppi partecipanti alla kermesse internazionale sono stati ricevuti dal prefetto Maria Rita Cocciufa e dal sindaco Franco Miccichè, nonché da altre autorità civili e militari. Ad accoglierli anche il direttore organizzativo del “Mandorlo in fiore”, Giovanni Di Maida, e l’amministratore della DMO Distretto Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa. Presenti anche Carmelo Cantone, presidente della V Commissione Consiliare Turismo, Cultura, Sport, Spettacolo e Istruzione, e il presidente del Consiglio Comunale, Giovanni Civiltà.

Oggi, venerdì, al tramonto la suggestiva quanto attesa “Fiaccolata dell’Amicizia”, da piazza Vittorio Emanuele al Viale della Vittoria. Torce accese e sfilata mano nella mano tra due ali di folla, a testimoniare i valori fondanti del “Mandorlo in fiore”, ovvero pace, fratellanza e concordia tra i popoli della terra.

Poi gli spettacoli dei gruppi del 65° Festival Internazionale del Folklore: questa sera ancora al teatro Pirandello, dalle ore 20,30. Presenta Salvo La Rosa, noto giornalista e conduttore televisivo, molto amato dal pubblico. Spettacolo già ieri verso il sold out. Domani, sabato, al Palacongressi, alle ore 15,30 e alle ore 20,30, lo spettacolo è in vendita al costo di 22 euro.

Prevista per domani mattina, alla Valle dei Templi, la “Passeggiata della pace e della fraternità” dei “Bambini del mondo”. Poi, ancora animazione dei gruppi del “65 Festival Internazionale del Folklore” per le vie del centro, con lo spettacolo in piazza Cavour alle ore 11.

Ed ancora domani, CNA Agrigento, CNA Ragusa e CNA Sicilia organizzano, al Palacongressi, “CnArte&Gusto – Le Eccellenze del Territorio e il Saper Fare dei Maestri Artigiani”. L’evento è finalizzato alla promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità del settore enogastronomico e dell’artigianato artistico e tradizionale. In particolare, i riflettori saranno accesi, grazie anche al coinvolgimento dei rispettivi Consorzi di tutela, sul pistacchio di Raffadali Dop, l’arancia di Ribera Dop, il cioccolato di Modica IGP e la mandorla del parco della Valle dei Templi. Inoltre, uno spazio espositivo e, dalle 18, un momento dedicato alla masterclass, con degustazione, ad opera dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri di Agrigento della FIC e con la partecipazione degli allievi della scuola alberghiera Ambrosini di Favara. Nella mattinata, con inizio alle ore 11.00, si terrà il Seminario sul tema: “Sviluppo&Salute – Prodotti a marchio comunitario: garanzia per una sana alimentazione”. Strategia di Marketing e Promozione”.

Le aree di parcheggio consigliate per la sosta delle autovetture nel centro città in occasione della Fiaccolata di questa sera sono: via Cicerone; via Papa Luciani; via San Vito; via De Gasperi; via Plebis Rea, via XXV Aprile; via Acrone; parcheggio RFI; via Empedocle; Parcheggio pluripiano. Aree di sosta per autobus turistici: viale Sicilia a Fontanelle; via Parco del Mediterraneo a Villaseta ; piazzale Caratozzolo e via Magellano a San Leone; Piazza del Vespro al Villaggio Mosè.

Tutti gli appuntamenti in programma sono pubblicati sul sito ufficiale www.mandorloinfioreagrigento.com e sulla app “Agrigento”, scaricabile sulla piattaforma Android e Ios, da Play store o App Store, o cliccando agrigento.comune.digital.

Il Mandorlo in Fiore è organizzato dal Comune di Agrigento, in collaborazione con il Parco Archeologico della Valle dei Templi, la DMO Distretto Turistico Valle dei Templi e la Fondazione Teatro Luigi Pirandello.

Per maggiori informazioni si possono consultare il Servizio Turistico Regionale di Agrigento di via Empedocle n. 73, Tel. 0922 20391 – Email: [email protected]; e l’Info Point Pro Loco Agrigento di Via Atenea n. 274, Tel. 0922 590141 (ore 9-13; 15-19) – email: [email protected]

FOTO GIUSEPPE GRECO