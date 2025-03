Domenica 16 marzo 2025, in occasione dello spettacolo conclusivo del 77esimo Mandorlo in Fiore, la Valle dei Templi di Agrigento modificherà gli orari e le modalità di accesso per i visitatori.

A partire dalle ore 11, l’ingresso al sito archeologico sarà interdetto e i visitatori presenti dovranno lasciarlo entro le ore 12. Questa misura è necessaria per consentire le operazioni di allestimento e preparazione dello spettacolo che si terrà davanti al suggestivo Tempio della Concordia.

L’accesso sarà nuovamente consentito dalle ore 13:30 esclusivamente attraverso i varchi di Giunone e di Ercole. Tuttavia, l’ingresso sarà riservato esclusivamente ai possessori del biglietto per assistere all’evento conclusivo della manifestazione.

Navette gratuite per il 16 marzo

Per agevolare gli spostamenti in città nella giornata della cerimonia finale, TUA – Trasporti Urbani Agrigento offrirà un servizio di navette gratuite, operativo dalle 08:30 alle 15:30 e successivamente dalle 17:30 alle 19:30.

Percorso delle navette:

🟠 Linea Arancione – Parcheggio Ugo La Malfa

🔵 Linea Blu – Parcheggio Piano San Gregorio

🟢 Linea Verde – Parcheggio Fontanelle

Andata (08:30 – 15:30):

Piano San Gregorio – Ugo La Malfa Fontanelle – Piazzale Rosselli

Ritorno (17:30 – 19:30):

Piazzale Rosselli – Fontanelle Tempio di Giunone – Piano San Gregorio Tempio di Ercole – Piano San Gregorio – Tempio di Giunone – Piazzale Rosselli

L’iniziativa delle navette gratuite rientra tra le agevolazioni previste per il Mandorlo in Fiore 2025 e per Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Un’occasione unica per vivere al meglio l’evento senza problemi di mobilità e con un’organizzazione efficiente per tutti i visitatori e i cittadini.

