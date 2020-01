Mandorlo in fiore 2020, si parte il 28 febbraio

Il Mandorlo in fiore comincia il 28 febbraio, le polemiche come da tradizione subito dopo le festività natalizie (ndr).

“Destagio… che? Mandorlo in fiore 2020, gli anni passano, la musica non cambia”.

E’ il titolo di un post su Facebook al quale fanno seguito gli screen shot di richieste di informazioni postate da persone interessate a venire in città in occasione della Festa e da gruppi editoriali nel settore turistico.

Richieste di informazioni alle quali è difficile rispondere tranne che per un “dettaglio”, al momento, certo: la data. Quest’anno, infatti, il Mandorlo in fiore si svolgerà dal 28 febbraio all’8 marzo. A parte questa informazione, sulla Festa vige il più rigoroso silenzio.

Ne abbiamo parlato con Marcello Mira, gestore del portale dedicato alla promozione turistica visitagrigento.it e destinatario dei messaggi.

“Le persone – spiega – mi contattano per chiedermi informazioni e il programma del Mandorlo in fiore. Normalmente rispondo direttamente ma in questo caso, per ovvi motivi, ho detto agli interessati di rivolgersi agli organizzatori o agli enti competenti nonostante il dubbio in merito a chi ci si possa rivolgere, considerato che ogni anno insistono sito e pagina social diversi. Ad ogni modo, ad oggi, non ci sono info precise e dettagliate, date a parte”.

-Le richieste di informazioni inoltrate agli enti competenti hanno dato i risultati sperati?

“In alcuni casi le persone mi hanno ricontatto poiché, dopo aver fatto le telefonate al centralino, non riescono a ottenere alcuna informazione se non il classico “non sappiamo nulla”. Non esiste alcun collegamento in tal senso. Certo, il programma tra un anno e l’altro cambia ben poco ma occorre comunque una programmazione precisa. E pensare che il Mandorlo in fiore è stato inserito nel calendario dei grandi eventi della regione Sicilia del 2020. A proposito, si parla di Agrigento 2020 e, anche in questo caso, non si sa alcunché e, a parte la produzione di un video, non è stato reso noto alcun programma. Insomma, una storia che si ripete ogni anno”.

-E pensare che sono diversi gli attori del comparto turistico interessati al Mandorlo in fiore, ognuno per le proprie competenze.

“Credo sia opportuno che i gestori delle attività dell’ambito turistico debbano farsi sentire, fare pressioni, mi si lasci passare il termine, affinché sia reso noto il programma in modo da attivare l’opportuna promozione”.

Di fatto, a oggi, il Mandorlo in fiore resta avvolto nell’assoluto silenzio mentre, normalmente, le attività di promozione turistica cominciano ben prima dello svolgimento dell’evento. Come dire, la solita festa alla quale partecipano i soliti noti.

Rita Baio – da La Sicilia in edicola questa mattina