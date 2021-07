Mancata raccolta, piromani incendiano rifiuti

Ignoti piromani hanno appiccato le fiamme ai cumuli di spazzatura abbandonate da giorni nelle strade di Favara. E’ successo questa notte, per ben due volte nel giro di poche ore, in viale Berlinguer. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che hanno evitato che, le fiamme avvolgessero completamente la spazzatura accumulata da giorni.

Il mancato pagamento degli stipendi sta prolungando a oltranza la protesta dei netturbini favaresi. Dal Comune di Favara non escludono l’intervento dell’Esercito per “liberare” le strade dopo 12 giorni di mancata raccolta. Intanto per domani, giovedì 8 luglio, alle ore 19 in piazza Cavour è prevista una manifestazione degli operai.